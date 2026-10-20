Autowerkstatt in Amberg steht in Flammen

Amberg (dpa/lby) - Eine Autowerkstatt in Amberg hat Feuer gefangen. Der Schaden belaufe sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500.000 Euro, sagte ein Polizeisprecher. Der Brand sei unter Kontrolle und nahezu abgelöscht.

Das Gebäude sei komplett zerstört worden. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Werkstatt demnach bereits in Vollbrand. Aus den Fenstern kam laut dem Sprecher Feuer heraus und es habe stark geraucht. Es habe sich aber niemand im Gebäude befunden und es sei auch niemand verletzt worden.

Die angrenzende Straße sei am Morgen gesperrt worden, wodurch es zu Beeinträchtigungen im Berufsverkehr kam. Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten soll die Straße nach einer etwa eineinhalbstündigen Sperrung wieder freigegeben werden.

In der Werkstatt waren den Angaben des Sprechers zufolge unter anderem Kundenfahrzeuge und Werkzeug gelagert. Während des Brands habe man einen lauten Knall hören können, weil vermutlich eine Gasflasche explodierte, sagte er. Zu dem Zeitpunkt hätten sich aber keine Feuerwehrleute im Gebäude befunden. Die Brandursache sei noch völlig unklar.