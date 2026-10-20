Vermummte überfallen vier Fußballfans im Auto

Berg bei Neumarkt (dpa/lby) - Mehrere Vermummte haben im oberpfälzischen Landkreis Neumarkt vier junge Fußballfans in ihrem Auto überfallen und ausgeraubt.

Die Angreifer schlugen am Samstagnachmittag in Berg bei Neumarkt die Scheiben des Wagens vermutlich mit einem Hammer ein und attackierten zwei Insassen mit Schlägen ins Gesicht, wie die Polizei mitteilte. Dann stahlen die Täter Rucksäcke und Jacken aus dem Wagen und flüchteten. Die Fußballfans im Alter zwischen 18 und 21 Jahren wurden leicht verletzt.

Die vier aus dem Raum Wiesbaden hatten zuvor an einem nahegelegenen Autohof getankt. An einer Kreuzung näherten sich dann die Vermummten dem Fahrzeug. Am Tatort stellte die Polizei einen abgebrochenen Hammer sowie gestohlene Kleidungsstücke auf einem Grünstreifen sicher. Im Bereich der Bundesstraße 299 fanden die Einsatzkräfte zudem gestohlene Kopfhörer. Die Polizei sucht nun nach einem dunklen Kleinbus.