Brandstiftung: Autos brennen in Tiefgarage in München

München (dpa) - In einer Tiefgarage im Münchner Stadtteil Moosach haben in der Nacht etwa zehn Autos gebrannt. Die Polizei vermutet vorsätzliche Brandstiftung, sagte ein Sprecher der Polizei. Zum Motiv konnte er noch nichts sagen. Auch zu dem oder den Tatverdächtigen könne er sich nicht äußern.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Ein Auto sei komplett zerstört und weitere beschädigt worden, hieß es. Auch die Bausubstanz der Tiefgarage sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Feuerwehr war am Montagabend mit zahlreichen Kräften ausgerückt, um die Flammen zu löschen.