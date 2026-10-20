Keine Zeit zum Helfen? E-Scooter-Fahrer nach Unfall gesucht

Pressig (dpa) - Nach dem Sturz eines Pedelec-Fahrers auf einem Radweg in Oberfranken soll ein entgegenkommender E-Scooter-Fahrer sich geweigert haben, dem Mann zu helfen. Der schwer verletzte Radfahrer habe den Unbekannten nach dem Unfall in Pressig (Landkreis Kronach) nahe der Grenze zu Thüringen um Hilfe gebeten, wie die Polizei mitteilte. Der E-Scooter-Fahrer solle aber entgegnet haben, dass er keine Zeit habe und zur Arbeit müsse. Danach sei der Mann davongefahren.

Die Polizei ermittelt wegen Verdachts auf Unfallflucht. Ob E-Scooter und Pedelec bei dem Unfall zusammenstießen, müsse die Polizei noch ermitteln.

Erst später habe ein 20 Jahre alter Passant den Verletzten bemerkt und den Rettungsdienst gerufen. Der Pedelec-Fahrer wurde laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Er habe unter anderem ein Hämatom am rechten Auge, Prellungen und Schürfwunden im Gesicht, eine Platzwunde am Kopf sowie Prellungen an der rechten Hand erlitten.