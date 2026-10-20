Mann entreißt Mädchen Lottoschein - Arm angebrochen

Ebersberg (dpa/lby) - Ein Mann hat in Oberbayern einer Zehnjährigen einen Lottoschein entrissen und ihr dabei einen Knochenanbruch zugefügt. Das Mädchen habe den Schein auf einer Wiese in Ebersberg in der Hand gehalten, nachdem die Papiere aus einem Heißluftballon geworfen worden seien, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe sich der Mann auf den Arm der Zehnjährigen geworfen, um ihr den Schein zu entreißen.

Obwohl das Mädchen einen Knochenanbruch im Arm erlitt, habe der Mann das verletzte Kind zurückgelassen und sei weggelaufen. Die Polizei ermittelt wegen eines Raubdelikts gegen den Unbekannten und sucht nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge bereits am vergangenen Freitag.