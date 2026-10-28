Zwei Vermisste nach Explosion noch im Haus vermutet

Regensburg (dpa) - Nach einer verheerenden Explosion mit vier teils schwer verletzten Bewohnern und einer leicht verletzten Einsatzkraft befürchtet die Polizei weitere Opfer. «Besonders kritisch ist die Lage für zwei Personen, die derzeit noch im Gebäude vermutet werden und als vermisst gelten», teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Fatal: Die Rettungskräfte konnten zunächst nicht zu den vier völlig zerstörten Wohnungen vordringen.

«Die Feuerwehr führt nach wie vor umfangreiche Löscharbeiten durch, wobei ein Betreten des betroffenen Gebäudes nicht möglich ist», erläuterte die Polizei am Mittag. «Dazu ist nun auch das Technische Hilfswerk im Einsatz, welches das Gebäude beginnt abzustützen.» Das Haus sowie zwei Nachbarhäuser galten nach der Explosion in den Morgenstunden als einsturzgefährdet. Die Ursache blieb zunächst unklar.

Zunächst war von drei Vermissten die Rede gewesen, bei denen es aber unklar sei, ob sie überhaupt im Gebäude gewesen seien.