Zwölfjährige auf Schulweg schwer verletzt

Weiler-Simmerberg (dpa/lby) - Eine zwölfjährige Schülerin ist im Allgäu beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Mädchen stieg nach Angaben der Polizei am Mittwoch in Weiler-Simmerberg (Landkreis Lindau) aus einem Linienbus aus, der mit eingeschaltetem Warnblinklicht an der Haltestelle hielt.

Als sie die Straße vor dem Bus überqueren wollte, überholte ein 26-jähriger Autofahrer zwei wartende Autos sowie den Bus selbst. Anschließend erfasste er laut Polizei das Kind, das aus dem Sichtschatten des Busses trat. Die Zwölfjährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft Kempten ordnete ein Gutachten an, außerdem wurde gegen den 26-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.