Alexander Blessin übernimmt als Trainer in Mönchengladbach

Mönchengladbach (dpa) - Alexander Blessin ist neuer Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach. Der 53-Jährige übernimmt den Job beim Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga und erhält einen Zweijahresvertrag. Das teilte die Borussia am Dienstag mit. Der frühere St.-Pauli-Coach soll am Mittwoch vorgestellt werden.

Historischer Bundesliga-Fehlstart

Dann wird der gebürtige Stuttgarter auch erläutern müssen, wie er die Gladbacher Defensive stabilisieren will. Die Borussia war mit vier Niederlagen und dabei 16 Gegentoren historisch schlecht in eine Bundesliga-Saison gestartet. Auf St. Pauli hatte er für eine stabile Defensive gesorgt, war mit den Hamburgern im Sommer aber abgestiegen und musste den Club daraufhin verlassen.

Vor seinem Job beim FC St. Pauli hatte Blessin CFC Genua in Italien und Ostende und Royale Union Saint-Gilloise in Belgien trainiert. Das Pflichtspieldebüt beim neuen Arbeitgeber gibt er nach der langen Länderspielpause am 11. Oktober (15.30 Uhr/ DAZN) ausgerechnet im rheinischen Derby beim 1. FC Köln.

Zuvor wird es bereits besonders für Blessin. Nach seiner Premiere an der Seitenlinie für die Borussia im Test am Donnerstag bei den Sportfreunden Siegen treten die Gladbacher am 3. Oktober zu einem Testspiel am Hamburger Millerntor beim FC St. Pauli an.

Der Start für Blessin in der Länderspielpause wird im Hinblick auf die löchrige Abwehr dadurch erschwert, dass in Kevin Diks, Jan Leszczynski, Ko Itakura und Fabio Chiarodia alle vier etatmäßigen Innenverteidiger mit ihren Auswahlteams unterwegs sind und in Mönchengladbach fehlen.

Die Gladbacher hatten sich nach nur drei Spieltagen von Eugen Polanski getrennt. Beim 3:4 am vergangenen Samstag gegen Mainz 05 hatte Interimscoach Jan-Moritz Lichte auf der Bank gesessen. Lichte bleibt auch unter Blessin einer der Assistenten.

Im Sommer hatten die Verantwortlichen nach Platz zwölf in der Vorsaison noch an Polanski festgehalten und stattdessen den Kader sowie das Trainerteam stark verändert. Doch dem 40-Jährigen gelang es nicht, den Grundstein für eine bessere Spielzeit ohne Abstiegssorgen zu legen.

Keine Kontinuität auf der Trainerbank

Seit dem Abschied von Marco Rose im Sommer 2021 herrscht auf der Gladbacher Trainerposition keine Kontinuität. Nach Roses Abgang betreuten Adi Hütter, Daniel Farke sowie Gerardo Seoane und Polanski die Mannschaft. Doch die Probleme der Borussia blieben.