Antonelli nach Wackelsitz knapp geschlagen

Austin (dpa) - Formel-1-Spitzenreiter Kimi Antonelli klagte über einen wackligen Sitz, dann verpasste er nur knapp die Tagesbestzeit beim Auftakt vor seiner möglichen Weltmeister-Krönung in Austin. Der 20 Jahre Italiener musste sich in der schnelleren zweiten einstündigen Trainingssession zum Großen Preis der USA nur Charles Leclerc im Ferrari geschlagen geben. Der Monegasse, auch schon im ersten Freien Training auf Platz eins, war 42 Tausendstelsekunden schneller als Antonelli.

Der Gesamtführende in der WM-Wertung muss das Rennen am Sonntag (21.00 Uhr MEZ/Sky) gewinnen und auf Patzer seiner Verfolger hoffen, wenn er sich vorzeitig zum jüngsten Champion der Motorsport-Königsklasse krönen und damit Sebastian Vettel ablösen will. Der ehemalige Rennfahrer aus Hessen war 2010 bei seinem ersten von insgesamt vier Titeln 23 Jahre alt gewesen.

Sein Mercedes-Teamkollege George Russell, Zweiter im Klassement, darf nicht über Platz neun hinauskommen, der WM-Dritte und Rekordweltmeister Lewis Hamilton im zweiten Ferrari nicht über Rang fünf. Russell wurde im zweiten Training Fünfter, Hamilton Vierter. Max Verstappen, viermaliger Weltmeister, kam im Red Bull auf Platz drei. Nico Hülkenberg hatte wie schon im ersten Freien Training Probleme und wurde wieder nur 18.

Antonelli weiß, was passieren muss

«Für mich muss es ein perfektes Wochenende werden», hatte Antonelli schon vor den ersten Trainingsrunden betont. «Und die anderen müssen ein schlechtes Ergebnis erzielen, was aber eher unwahrscheinlich ist.» Sollte es in Austin nicht klappen, bietet sich die nächste Gelegenheit zur Krönung bereits in der nächsten Woche in Mexiko-Stadt.