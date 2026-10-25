Vor möglicher Krönung: Famose Antonelli-Runde zur Pole

Austin (dpa) - Kimi Antonelli hat seine Hoffnungen auf eine vorzeitige Weltmeister-Krönung mit einer famosen Quali-Runde befeuert. Der 20 Jahre Italiener, der das Rennen heute Abend (21.00 Uhr/Sky) im Mercedes gewinnen muss und Patzer seiner Verfolger braucht, raste in der Qualifikation auf die Pole Position - die siebte seiner noch jungen Karriere. «Oh ja, Mann, es fühlt sich gut an, wieder zurück zu sein», funkte Antonelli überglücklich an sein Team.

Zweiter wurde Max Verstappen. Hinter dem viermaligen Weltmeister reihte sich sein Red-Bull-Teamkollege Isack Hadjar auf Rang drei ein. Vierter wurde Charles Leclerc, Fünfter Lewis Hamilton, nachdem das Ferrari-Duo zuvor in den Trainingseinheiten dominiert hatte. Antonellis Teamkollege George Russell wurde nur Sechster. Nico Hülkenberg verpasste im Audi die Top Ten.

Wenn viele mit Ferrari rechnen, schlägt Antonelli zu

Als es im letzten der drei Zeitabschnitte drauf ankam, zeigte Antonelli seine Qualitäten. Zweimal hatte zuvor Leclerc die Bestzeit geholt, vor der K.o.-Ausscheidung war Hamilton auf Platz eins gefahren. Vor allem im letzten Sektor der spektakulären Strecke im US-Bundesstaat Texas verloren Antonelli und auch Russell zunächst Zeit auf die Schnellsten. Doch gleich beim ersten Versuch legte Antonelli dann eine Bestzeit hin, an die keiner der Konkurrenten rankam.

Im Klassement führt er mit 102 Punkte vor Russell, Hamilton fehlen 111 auf Platz eins. Bei einem Sieg des Italieners in Austin darf Hamilton nicht über Platz fünf hinauskommen, Russell nicht über Rang neun. Dann stünde Antonelli als jüngster Weltmeister fest. Feiern dürfte er in Austin allerdings nicht mit Schampus: Alkohol ist dort erst ab 21 Jahren erlaubt. Antonelli würde Sebastian Vettel in der Rekordliste ablösen, der 2010 beim ersten seiner letztlich vier WM-Titel 23 Jahre alt war.

Der bisher letzte italienische Weltmeister ist lange her

Er müsse ein perfektes Wochenende erwischen, hatte Antonelli noch vor den ersten Runden auf dem Circuit of The Americas betont, während seine Verfolger schlecht abschneiden müssten. Das hält Antonelli, der der erste italienische Weltmeister seit Alberto Ascari 1953 würde, aber selbst für unwahrscheinlich. Die nächste Chance hätte Antonelli aber schon Ende kommender Woche, wenn es in Mexiko-Stadt weitergeht.