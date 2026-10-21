Bericht: Kompany beim FC Bayern wieder auf dem Rasen

München (dpa) - Der zuletzt wegen einer Erkrankung ausgefallene Trainer Vincent Kompany hat vor dem Champions-League-Topspiel gegen den FC Arsenal heute Abend einem Bericht zufolge das Aktivierungstraining des FC Bayern leiten können. Nach Informationen der «Bild» stand der 40-jährige Belgier am Vormittag in der 45-minütigen Einheit mit auf dem Platz am Trainingsgelände an der Säbener Straße. Kompany könnte damit auch am Abend (Anstoß 21.00 Uhr) im Stadion dabei sein.

Der frühere Abwehrspieler laborierte zuletzt an einer Virus-Infektion. Kompany ließ zur Schonung am Dienstag die letzte Einheit vor dem Champions-League-Spiel gegen die Londoner ebenso aus wie die Pressekonferenz. Dort wurde er von Assistent Aaron Danks vertreten, der im Fall von Kompanys Fehlen auch im Königsklassenduell in der Verantwortung stünde.

Danks hatte auch beim 6:1 der Münchner gegen RB Leipzig am Wochenende von der Seitenlinie aus die Kommandos gegeben. Kompany hatte da wegen des Infekts und Hüftproblemen auf der Bank gesessen. «Es hat teilweise seine Beine beeinträchtigt, er hatte Schmerzen», berichtete Danks über die Auswirkungen des Virus.