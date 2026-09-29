DFB-Frauen ohne Berger und mit Neuling Baum

Frankfurt/Main (dpa) - Gleich sechs Fußballerinnen aus der englischen Women's Super League - so viele wie noch nie - hat Bundestrainer Christian Wück für die Heim-Länderspiele gegen Australien und Japan nominiert. Damit reagierte der 53-Jährige auf Wechsel von einigen Topspielerinnen wie die erstmals in die DFB-Auswahl berufene Ex-Leipzigerin Lisa Baum auf die Insel.

Stammtorhüterin Ann-Katrin Berger vom US-Club Gotham FC pausiert in Absprache mit dem Trainerteam bei den Tests gegen Australien am 9. Oktober (20.30 Uhr/ZDF) in Karlsruhe und gegen Japan am 13. Oktober (17.45 Uhr/ARD) in Bremen. Dies teilte der DFB in Frankfurt/Main mit.

Giulia Gwinn wieder dabei

Rückkehrerin und Kapitänin Giulia Gwinn führt das 24-köpfige Aufgebot für die an. Die Außenverteidigerin von Bayern München hatte im Juni bei den erfolgreichen WM-Qualifikationsspielen gegen Norwegen und in Slowenien wegen einer Schulter-Operation gefehlt.

Aus England dabei sind Sjoeke Nüsken (FC Chelsea), Lea Schüller (Manchester United), Vivien Endemann (FC Liverpool), die Ex-Leverkusenerin Carlotta Wamser (Manchester City), Selina Cerci (zuvor TSG Hoffenheim) und erstmals die 19 Jahre alte Flügelspielerin Baum (beide FC Arsenal).

Knaak und Hendrich fallen aus

Verletzt fehlen die Innenverteidigerinnen Rebecca Knaak von Manchester City und Kathrin Hendrich vom 1. FC Köln. Zudem ist die frühere Frankfurterin Nicole Anyomi (London City Lionesses/Aufbautraining) nicht dabei.

Für Wück und die DFB-Auswahl bricht mit diesem Lehrgang die Saison vor der Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien (24. Juni bis 25. Juli) an. «Genau solche Spiele brauchen wir, um die Mannschaft weiterzuentwickeln und die nächsten Schritte einzuleiten», sagte der Chefcoach.