Klopp droht gegen Serbien DFB-Negativrekord

Herzogenaurach (dpa) - Für Jürgen Klopp geht es im dritten Länderspiel als Bundestrainer nicht nur um einen Stimmungsaufschwung bei der Fußball-Nationalmannschaft, sondern auch um die Vermeidung eines Negativrekordes. Gelingt der DFB-Elf am Donnerstag (20.45 Uhr/ZDF) gegen Serbien in München erneut kein Sieg, dann ist Klopp der erste DFB-Cheftrainer, der keine seiner ersten drei Partien mit der Nationalmannschaft gewinnen konnte.

Für den 59-Jährigen stehen bislang das 1:1 in den Niederlanden und das 0:1 gegen Griechenland zu Buche. Der erste Sieg erst im dritten Spiel gelang zwei sehr prominenten Vorgängern. Sepp Herberger und Helmut Schön blieben wie Klopp in den ersten beiden Partien auf der Trainerbank der Nationalmannschaft ohne Erfolgserlebnis, schafften aber jeweils immerhin zwei Unentschieden.

Herberger und Schön holten noch Titel

Klopp kann also noch auf letztlich sehr erfolgreiche Bundestrainer verweisen. Unter Herberger gelang 1954 mit dem Wunder von Bern der erste WM-Titel, Schön ist bis heute der einzige Bundestrainer, der Welt- und Europameister wurde. Dem EM-Sieg 1972 folgte der WM-Titel 1974. Drei Siege in den ersten drei Spielen gelangen von Klopps zwölf Vorgängern im Amt nur Rudi Völler, Joachim Löw und Hansi Flick.

Klopp hatte nach der Niederlage beim Heimdebüt gegen Griechenland schon darauf verwiesen, dass ihm die Startstatistik mehr oder weniger egal ist. «Lieber ein schlechter Start als ein schlechtes Ende», sagte der 59-Jährige.