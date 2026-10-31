Eine Winzigkeit: Antonelli Zweiter um eine Tausendstel

Mexiko-Stadt (dpa) - Kimi Antonelli hat im letzten Freien Training vor der Formel-1-Qualifikation zum Großen Preis von Mexiko-Stadt die Bestzeit um eine Winzigkeit verpasst. Der 20 Jahre Italiener, dem im Rennen an diesem Sonntag (21.00 Uhr MEZ/Sky) der neunte Platz für den vorzeitigen WM-Titelgewinn reicht, musste sich Titelverteidiger Lando Norris im McLaren um eine Tausendstelsekunde geschlagen geben.

Dritter wurde Charles Leclerc im Ferrari. Antonellis Teamkollege George Russell, der wie Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari zumindest noch rechnerisch Titelchancen hat, kam nicht über Rang sieben hinweg. Der Brite hat als WM-Zweiter 123 Punkte Rückstand, Rekordweltmeister Hamilton, Sechster im Training, 124.

Holt Antonelli mindestens zwei Punkte, können beide Verfolger den Italiener nicht mehr abfangen. Nico Hülkenberg kam im dritten Freien Training im Audi auf den 11. Rang.