«Mister Ballon d'Or» Kane spielt mit besonderem Schuh

München (dpa) - Vor dem Anpfiff des Bundesliga-Topspiels zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund gehörte Harry Kane die Hauptrolle in der ausverkauften Allianz Arena. Der 33 Jahre alte Torjäger präsentierte den 75.000 Zuschauern stolz den Ballon d'Or. «Ich bin extrem stolz ein Bayern-München-Spieler zu sein. Ich hoffe, dass noch viele Trophäen dazu kommen», sagte Kane. Die Bayern-Fans jubelten, die Dortmunder Anhänger pfiffen.

Das Spiel bestritt Kane anschließend mit einem besonderen Fußballschuh mit goldener Sohle. Und auf der Rückseite standen die Namen seiner vier Kinder. Die zwei Mädchen und zwei Jungen standen auch mit Kanes Frau Katie auf dem Rasen und applaudierten ihrem Vater. Von Kane gab es für die Familie Küsschen.

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft wurde fünf Tage nach der Gala in London noch einmal von seinem Verein und der DFL als weltbester Fußballer geehrt und gefeiert. Als letzter Bundesliga-Profi hatte 1996 der damalige Europameister Matthias Sammer die prestigeträchtige Auszeichnung erhalten. Ein Banner am Mittelkreis zeigte Kane und in goldenen Buchstaben das Wort Winner.