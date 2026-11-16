Eishockey-WM: Bund fordert neue Suspendierung Russlands

Berlin (dpa) - Nach dem endgültigen Ausschluss Russlands von der U20-WM im Eishockey sieht die Bundesregierung nach wie vor den Weltverband IIHF in der Pflicht, die Situation im Hinblick auf die Männer-WM 2027 in Deutschland zu klären. «Es ist ja noch ein bisschen Zeit, aber jetzt ist der Sport dran», sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille. «Jetzt sind die Verbände - der Weltverband im Zusammenspiel mit dem nationalen Verband - gefordert, da eine Lösung für zu finden.»

Am Tag zuvor hatte die IIHF mitgeteilt, dass Russland «aufgrund der von der kanadischen Regierung offiziell mitgeteilten Haltung und den angekündigten Einschränkungen nicht an der Junioren-Weltmeisterschaft teilnehmen kann». Kanada hatte als Gastgeber der Junioren-WM zuvor angekündigt, Russlands Auswahl keine Visa erteilen zu wollen. Russlands Eishockeyverband will gegen die IIHF-Entscheidung vorgehen und sich nun an das Internationale Olympische Komitee (IOC) wenden.

Der Internationale Sportgerichtshof Cas hatte Ende Oktober in einem Urteil entschieden, die Suspendierung russischer Eishockey-Teams trotz des weiter andauernden Angriffskrieges gegen die Ukraine aufzuheben.

Der Deutsche Eishockey-Bund fordert auch schnelle Planungssicherheit für die WM der Männer, die im Mai 2027 in Gelsenkirchen, Düsseldorf und Mannheim stattfinden soll. Anders als Kanada will die Bundesregierung aktuell aber noch keine Aussage zu einer möglichen Visa-Verweigerung treffen - wohl mit Rücksicht auf die Olympia-Bewerbung Münchens.

Das sagt Sport-Staatsminister Rauhe

Sport-Staatsminister Ronald Rauhe wirbt stattdessen für eine erneute generelle Suspendierung Russlands von der IIHF, diesmal mit einer neuen Begründung. «Das ist im Moment so ein bisschen die Grundlage der Gespräche, dass es vielleicht ein neues Verfahren gibt, dass man quasi auf Grundlage der neuen Bedürfnisse oder der neuen Voraussetzungen einen neuen Fall eröffnet und die Sperre noch einmal neu setzt», sagte Rauhe in einem am Montag gesendeten Interview des Deutschlandfunks. Dies hatte auch der DEB zuvor gefordert.

Bundesregierung und DEB halten eine Ausrichtung der WM bei einer Teilnahme Russlands für «faktisch nicht möglich». Mehrere Länder um Weltmeister Finnland wollen nicht gegen russische Mannschaften antreten.