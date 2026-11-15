Dramatischer 3:2-Sieg: England schlägt Weltmeister Spanien

Berlin (dpa) - England hat im Topspiel der Nations League Welt- und Europameister Spanien die erste Niederlage nach 43 Spielen zugefügt. Das Team von Trainer Thomas Tuchel gewann eine intensive und hitzige Partie in Madrid mit 3:2 (1:0). Harry Kane, Ezri Konsa und Ben White trafen für England, Mikel Oyarzabal und Nico Williams verkürzten für Spanien, nachdem Elliot Anderson für eine Notbremse die Rote Karte gesehen hatte. Spanien war seit März 2024 (0:1 gegen Kolumbien) ungeschlagen.

Kane brachte England mit einem verwandelten Foulelfmeter kurz vor der Pause in Führung (45.). Nach dem Seitenwechsel legte das stark aufspielende englische Team mit einem Doppelschlag schnell nach: Konsa köpfte nach einer Ecke von Declan Rice aus kurzer Distanz freistehend ein (53.), kurz darauf traf White am Ende eines klugen Spielzugs (57.).

Oyarzabal verkürzte mit einem verwandelten Foulelfmeter, nachdem Anderson Lamine Yamal per Notbremse im eigenen Strafraum gestoppt hatte (65.). Für die nun drückenden Spanier traf dann nur noch Williams (75.), die Engländer retteten den knappen Vorsprung über die Zeit.

Belgien entreißt Italien das Viertelfinal-Ticket

Im Finale der Gruppe A zog Belgien mit einem 4:1 (3:1) im direkten Duell am bisherigen Gruppenersten Italien vorbei ins Viertelfinale. Maxim de Cuyper (15.), Nathan Ngoy (22.) und Jeremy Doku (26.) drehten die Partie innerhalb von zehn Minuten, nachdem Pio Esposito (11.) die Gäste mit seinem zehnten Treffer im 15. Länderspiel in Führung gebracht hatte. Das überlegene Team von Trainer Mark van Bommel hätte nach der Pause bei einigen Kontern erhöhen können, Diego Moreira (80.) traf schließlich zum Endstand. Esposito scheiterte noch mit einem Handelfmeter an Senne Lammens (90.+1). Die Italiener verpassten durch das Ergebnis das Viertelfinale.

Frankreich erledigte seine Pflichtaufgabe gegen die Türkei mit 2:1 (0:0) relativ glanzlos und gewann die Gruppe. Das Team von Trainer Zinédine Zidane profitierte zunächst von einem Eigentor von Emirhan Topçu (49.). In der Schlussphase traf Junior Kroupi (80.) erstmals für die Équipe Tricolore, bevor Abdülkerim Bardakci (90.) per Kopf verkürzte.