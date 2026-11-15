Offiziell: Eishockey-U20-WM in Kanada ohne Russland

Berlin (dpa) - Die Junioren-Weltmeisterschaft im Eishockey in Kanada wird ohne Russland stattfinden. Das teilte der Eishockey-Weltverband IIHF mit. «Die IIHF bestätigt, dass die russische U20-Nationalmannschaft aufgrund der von der kanadischen Regierung offiziell mitgeteilten Haltung und den angekündigten Einschränkungen nicht an der Junioren-Weltmeisterschaft teilnehmen kann», hieß es in dem Schreiben.

Zuvor hatte Kanada als Gastgeber der U20-WM angekündigt, Russlands Auswahl keine Visa erteilen zu wollen. Der Weltverband teilte mit, dass Kanada dennoch Gastgeber des Turniers bleiben werde.

Auslöser der Debatte ist ein Urteil des Sportgerichtshofs Cas, der Ende Oktober entschied, die Suspendierung russischer Eishockey-Teams trotz des weiter andauernden Angriffskrieges gegen die Ukraine aufzuheben. Noch unklar ist, welche Folgen das Cas-Urteil für die Eishockey-WM der Männer 2027 in Deutschland haben wird. Die Bundesregierung hält eine Ausrichtung der WM bei einer Teilnahme Russlands für «faktisch nicht möglich». Mehrere Länder um Weltmeister Finnland wollen nicht gegen russische Mannschaften antreten.

DEB begrüßt Entscheidung - und wünscht sich Klarheit für WM 2027

Der Deutsche Eishockey-Bund begrüßte die Entscheidung. «Für unser U20-Team ist die Lage jetzt eindeutig. Das gibt Spielern und Trainerteam die nötige Ruhe für die Vorbereitung, die in wenigen Wochen beginnt», sagte der DEB-Vorstandsvorsitzende Frank Lutz laut einer Mitteilung. «Die kanadische Regierung hat klar Position bezogen, und viele Nationen haben in den vergangenen Wochen Haltung gezeigt. Diese Planungssicherheit brauchen wir jetzt auch für unsere Heim-WM im Mai - für die Teams, die Fans und alle Partner. Wir fordern daher eine zeitnahe Klärung durch IIHF.»