Klopp mit harter Infantino-Kritik: Schlimmer als Blatter

Berlin (dpa) - Bundestrainer Jürgen Klopp hat FIFA-Präsident Gianni Infantino hart kritisiert und sich für eine neue Führung beim Weltverband ausgesprochen. «Also es gibt bestimmt Leute, denen die Zukunft des Fußballs auch am Herzen liegt, die keine finanziellen Interessen damit haben», sagte der 59-Jährige bei der Pressekonferenz vor dem Länderspiel der deutschen Nationalelf gegen die Niederlande (Montag, 20.45 Uhr/ARD) in Berlin. «Wenn die sich zusammenfinden würden, wenn einer von denen Präsident werden würde, dann wäre das hilfreich», meinte Klopp.

Der 59-Jährige verglich Infantino auch mit dessen Vorgänger Joseph Blatter, der den Präsidenten-Posten 2015 nach vielen Skandalen räumen musste. «Wir hätten ja nicht gedacht, dass es nach Sepp Blatter schlimmer kommen könnte, und dann hat er das auch hingekriegt», sagte der Bundestrainer ungewöhnlich scharf.

Er habe die Ereignisse in der Fußball-Politik zuletzt zwar nicht im Detail verfolgt, aber er habe die WM in Amerika verfolgt, sagte Klopp. «Ich denke, die Meinung ist mittlerweile einhellig, dass ein Wechsel sehr viel Sinn machen würde.»

Wenger als Option

Klopp nannte als möglichen Gegenkandidaten Arsène Wenger. Der Franzose, der als Direktor für weltweite Fußball-Entwicklung bei der FIFA arbeitet, galt zuletzt als möglicher Bewerber der europäischen Fußball-Verbände. Diese suchen weiterhin einen Kontrahenten gegen Infantino. Es mehren sich aber Medienberichte, dass Wenger nicht kandidieren wird.

Dieser sei einer der besten Trainer der Fußball-Geschichte, sagte Klopp über Wenger. Ob ihn das aber auch für das Amt des FIFA-Präsidenten befähige, wisse er nicht. «Da muss man schon viele Dinge unter einen Hut bringen. Ich bin gespannt, was da passiert», sagte Klopp.

Infantino will sich beim FIFA-Kongress am 18. März 2027 für eine vierte Amtszeit als Weltverbandspräsident wiederwählen lassen. Die Bewerbungsfrist endet am Mittwoch. Bislang gibt es keinen ernsthaften Gegenkandidaten. Der DFB hat sich mit der UEFA klar gegen Infantino positioniert, der allerdings in anderen Konföderationen eine breite Unterstützung hat.