Zwei Touchdowns von St. Brown: Lions triumphieren in München

München (dpa) - Spektakuläre Touchdowns, verzückte Fans und DJ Ötzi: Die Detroit Lions und NFL-Star Amon-Ra St. Brown haben in München eine große Football-Party gefeiert. Just der deutsche Ausnahmeprofi führte die Lions beim ersten Deutschland-Gastspiel mit zwei Touchdowns zum 35:10-Triumph über die New England Patriots. In der ausverkauften Allianz Arena gelang dem Team aus Michigan ein Abend zum Zungeschnalzen: Gegen den vorährigen Super-Bowl-Finalisten, der früh im Spiel seinen Star-Quarterback Drake Maye wegen einer Knöchelverletzung verlor, gelang den Lions eine große Offensiv-Show.

Und die Bühne gehörte St. Brown. «Ich kann es kaum erwarten», hatte er diese Woche gesagt - der Sohn einer Deutschen und eines Amerikaners bestritt noch nie im Geburtsland von Mama Miriam ein Profispiel. Von Aufregung war bei dem 27-Jährigen vor 70.225 Zuschauern im dritten München-Match der NFL nach 2022 und 2024 nichts zu spüren. Erst stürmte der Passempfänger mit der deutschen Flagge unter dem Jubel der Fans auf das Feld. Dann vollendete er gleich den ersten Drive der Lions mit einem Touchdown.

Erster Drive - erster St.-Brown-Touchdown

Der Wide Receiver mit der Nummer 14 fing einen Pass von Quarterback Jared Goff, ließ seinen Gegenspieler ins Leere laufen und stürmte über das halbe Feld in die Endzone: Ein Traum-Auftakt für das offizielle Heimteam. Es war St. Browns erster Touchdown nach fünf Partien, in denen er leer ausgegangen war. Die großteils zu den Lions haltenden Zuschauer in der Arena feierten - schon beim Auftritt von Party-Barde DJ Ötzi hatten sie lautstark mitgesungen.

Eine klitzekleine Enttäuschung blieb zunächst für die Fans: Der extrovertierte Football-Profi verzichtete da noch auf einen ausgefallenen Touchdown-Jubel. Vor dem Spiel war ihm unter anderem vorgeschlagen worden, als Hommage an Bayern in der Endzone einen Schuhplattler aufzuführen - St. Brown wusste gar nicht, was das ist. Nach seinem zweiten Touchdown im dritten Viertel zum zwischenzeitlichen 28:3 krabbelte er dann auf allen Vieren durch die Endzone. Seine Teamkollegen schlossen sich an - der Krabbelzug war nicht aufzuhalten.

Verletzungspech für Patriots: Quarterback früh raus

Auch nicht von diesen Patriots, die gleich zu Beginn der Partie Pech hatten. Quarterback Maye verletzte sich bei einem Sack gleich im ersten Drive, als er von Lions-Verteidiger Aidan Hutchinson zu Boden gerissen wurde. Wegen einer Knöchelverletzung war das Match für ihn gelaufen. Dass sich Abwehr-Ass Hutchinson dann kurioserweise beim ekstatischen Jubel für seinen Sack selber am Knie verletzte und ebenfalls nicht weiterspielen konnte, war kaum ein Trost.

Statt Maye musste Quarterback-Ersatzmann Tommy DeVito ran - dem 28-Lauf der Lions von 0:3 auf 28:3 konnte er nichts entgegensetzen. 3:28 - da war doch was! Im Super Bowl 2017 lagen die Patriots ebenfalls mit dem Punktestand zurück, ehe New England mit Superstar Tom Brady das größte Comeback der NFL-Finalhistorie hinlegte. Davon aber war das Team von Headcoach Mike Vrabel in München weit entfernt. Einem New-England-Touchdown durch Lan Larison ließ Detroit den nächsten Besuch in der Endzone durch Gibbs folgen.

Einstiges Loser-Team nun ein Titelkandidat?

Jahrzehntelang war Detroit das Verliererteam der Liga. Erst in den vergangenen Jahren gelang die Wende unter Coach Dan Campbell - auch dank dem 2021 gedrafteten St. Brown. «Er hat das Herz eines Löwen», lobte der Trainer. «Er ist so ein Typ: In den Momenten, wenn du ihn brauchst, ist er für dich da.»

Die Lions unterstrichen durch den siebten Sieg im neunten Spiel ihre Playoff-Ambitionen. Das Team aus der Autostadt will es endlich in den Super Bowl schaffen. Die New England Patriots erlebten indes nach dem 27:45 zuletzt gegen Green Bay das nächste Debakel und verabschieden sich immer mehr aus dem Kreis der Titelanwärter.