«Habe Riesenbock»: Neuling Conté spielt gegen Griechenland

Augsburg (dpa) - Jürgen Klopp nimmt bei seinem ersten Heimspiel als Bundestrainer fünf Änderungen in der Startelf inklusive Neuling Bambasé Conté vor. Neben dem 23 Jahre alten Hoffenheimer rücken auch Torwart Alexander Nübel, Josha Vagnoman, Yann Aurel Bisseck und Stürmer Younes Ebnoutalib in die Anfangsformation gegen Griechenland.

«Ich habe Riesenbock darauf, heute zu spielen», sagte Conté in einem ARD-Interview. Klopp habe ihm gesagt, «dass ich einfach Spaß haben soll, ich selbst sein soll auf dem Platz und zeigen soll, was ich kann.»

Der Bundestrainer selbst lobte den Mittelfeldspieler, der in seiner Karriere bisher nur elf Bundesliga-Spiele bestritten hat. «Viel, was wir wollen, fällt Bamba ganz leicht. Weil das ist sein Naturell», sagte Klopp der ARD.

«Er löst einen Trigger fürs Pressing aus. Er ist ein wundervoller Fußballer, technisch stark. Aber er hat so eine Ballklau-Mentalität, die in dieser Mannschaft noch nicht so ausgeprägt ist», meinte Klopp über Conté. «Und einen dabei zu haben, der genau das macht und darüber hinaus noch zwischen den Linien spielen kann: Da gibt es jetzt auch nicht so viele von. Deshalb gucken wir uns jetzt Bamba heute aus. Ich wäre nervös, er wirkt nicht so. Also gucken wir mal.»

Angeführt wird die Fußball-Nationalmannschaft drei Tage nach dem 1:1 in den Niederlanden wieder von Kapitän Joshua Kimmich. Der Stuttgarter Vagnoman darf als rechter Außenverteidiger vorspielen. Conté, der in Amsterdam noch nicht zum Spieltagskader gehörte, spielt neben dem Dortmunder Felix Nmecha im Mittelfeld.

Die deutsche Aufstellung:

Nübel - Vagnoman, Bisseck, Tah, Brown - Kimmich - Nmecha, Conté - Adeyemi, Ebnoutalib, Schade