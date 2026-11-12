Harry Kane trifft bei Rekordspiel: England im Viertelfinale

London (dpa) - Fußball-Star Harry Kane hat den nächsten Meilenstein seiner Karriere erreicht. Der englische Kapitän lief beim 2:1 (1:0) in der Nations League gegen Kroatien zum 126. Mal für die Three Lions auf und ist damit alleiniger Rekord-Nationalspieler seines Heimatlands. Zuvor hatte der 33 Jahre alte Profi des FC Bayern München die Bestmarke mit Ex-Torwart Peter Shilton geteilt. Dabei erzielte Kane sein 92. Länderspieltor.

Durch den Sieg steht England sicher im Viertelfinale der Nations League. Zuvor hatten bereits Spanien, das 2:0 gegen Tschechien gewann, und Portugal das Viertelfinalticket gelöst. Italien wahrt nach einem 3:1-Erfolg gegen Frankreich die Chance auf den Gruppensieg.

Kane besorgte in der 64. Minute per Foulelfmeter den Siegtreffer, die 1:0-Führung von Morgan Rogers (24.) hatte Kane eingeleitet. Petar Sucic (59.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für Kroatien. Das Team von Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel trifft in der Gruppe 3 am Sonntag zum letzten Gruppenspiel in Madrid auf Spanien.

Shilton und Prinz William gratulieren Kane

Shilton und auch Prinz William gratulierten Kane vor dem Anpfiff im Wembley-Stadion. Von William bekam der frisch gekürte Gewinner des Ballon d'Or ein eingerahmtes England-Trikot mit der Rückennummer 126 geschenkt. Als Nachfolger könne er sich «niemand Besseren als Harry vorstellen», hatte Shilton vor dem Spiel in Interview auf der Internetseite des Weltverbands FIFA gesagt, «nicht nur wegen seiner Bilanz als Fußballer, sondern auch wegen des Menschen, der er ist. Er ist ein großartiger Profi und hat eine makellose Karriere.»

An der Spitze der Gruppe drei bleibt die spanische Nationalmannschaft, die auch ihr fünftes Gruppenspiel gewonnen hat. Der amtierende Welt- und Europameister bezwang Tschechien auswärts mit 2:0 (1:0). Alex Baena (39./Handelfmeter) und Marc Pubill (90.+6) trafen für Spanien, die Tschechen war nach einer Roten Karte für Ladislav Krejci für knapp 20 Minuten nur noch zu zehnt.

Italien übernimmt Tabellenführung von Frankreich

In der Gruppe 1 hat Italien nach einem 3:1 (1:1) gegen Frankreich die Tabellenführung übernommen. Sebastiano Esposito (26.), Davide Frattesi (62.) und Pio Esposito (74./Foulelfmeter) trafen für Italien, dazu verschoss Sebastiano Esposito in der 60. Minute einen Elfmeter. Bayern-Stürmer Michael Olise hatte Frankreich bereits nach zehn Minuten in Führung gebracht.

Belgien bleibt dank eines 2:1 (2:1)-Erfolgs in der Türkei mit neun Punkten Italien und Frankreich (jeweils zehn Punkte) auf den Fersen. Kevin De Bruyne (27.) und Charles De Ketelaere (30.) drehten das Spiel für die Gäste, nachdem Arda Güler (20.) die Türken in Führung gebracht hatte. Damit bleibt die Türkei auch nach dem Debüt des neuen Nationaltrainers Sergen Yalcin ohne Punkt. Am letzten Spieltag treffen Belgien und Italien in Brüssel aufeinander, Frankreich empfängt in Bordeaux die Türkei.