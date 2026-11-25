Bologna (dpa) - Als Deutschland vor 33 Jahren zum bislang letzten Mal die laut Boris Becker «hässlichste Salatschüssel der Welt» gewann, war Alexander Zverev nicht mal geboren. Die glorreichen Zeiten im Davis Cup haben ihn durch Erzählungen, alte Videos und seine Familie dennoch geprägt und stacheln den Weltranglistenersten an, beim prestigeträchtigen Mannschafts-Wettbewerb selbst einmal zu triumphieren. Die diesjährige Enderunde in Bologna ist vielleicht sogar die letzte Chance seiner in die Jahre gekommenen Generation.

«Ich habe das Gefühl, dass sich das Zeitfenster für uns ein bisschen schließt», sagte der 29-Jährige angesichts der Altersstruktur im deutschen Team: «Und ich möchte jede Chance nutzen, den Davis Cup zu gewinnen.» Deswegen flog er von den ATP Finals in Turin auch nicht direkt in den Urlaub auf die Malediven, sondern hängt eine Woche dran - trotz seiner Sprunggelenk-Probleme. Am Tag vor dem Viertelfinale am Donnerstag (10.00 Uhr) gegen Großbritannien bewegte sich Zverev im Training aber flüssig und scheinbar problemlos.

Zverevs letztes großes Ziel im Traumjahr

Er weiß: Dem deutschen Team läuft die Zeit weg. Die beiden anderen nominierten Einzelspieler Jan-Lennard Struff (36) und Yannick Hanfmann (35) sowie die Doppelspieler Kevin Krawietz (34) und Tim Pütz (39) sind noch deutlich älter. Pütz beendet im nächsten Jahr seine Karriere, Bologna ist für das Erfolgs-Doppel die Abschiedsveranstaltung. Toptalente sind nicht in Sicht. Justin Engel (19), der 2025 als 17-Jähriger sein Davis-Cup-Debüt gefeiert hat, ist verletzungsbedingt auf Weltranglistenplatz 775 abgerutscht.

So müssen es auch diesmal die Etablierten richten - allen voran natürlich Zverev. Mit den ersten beiden Grand-Slam-Turniersiegen in Paris und New York sowie der Eroberung der Nummer eins hat sich der Hamburger in 2026 zwei große Karriere-Ziele erfüllt. Zum Abschluss seines Traumjahres soll nun der Davis Cup her.

Kommt es zur Revanche mit Carlos Alcaraz?

Im Idealfall nimmt er auf dem Weg zum Finalsieg auch erfolgreich Revanche an Carlos Alcaraz, denn Spanien wäre ein möglicher Halbfinalgegner am Samstag. Der 23-Jährige hatte den mit Sprunggelenk-Problemen gehandicapten Zverev im Endspiel der ATP Finals besiegt und damit die Debatte, ob der Deutsche nur aufgrund der langen Verletzungspausen von Alcaraz und Jannik Sinner 2026 so auftrumpfen konnte, neu entfacht.

Seine erschreckende Bilanz von 0:7 in den direkten Duellen mit den beiden Rivalen spricht dafür. Es liege an Zverev, «nicht nur die großen Turniere zu gewinnen, sondern auch die besten Spieler auf dem Weg dahin zu schlagen», sagte Becker.

«Großbritannien ist eine harte Nuss»

Teamkapitän Michael Kohlmann warnt aber davor, schon jetzt an Spanien zu denken, denn: «Großbritannien ist eine harte Nuss.» Zverev ist in seinem Viertelfinal-Einzel gegen Arthur Ferry zwar klarer Favorit. Doch beim zweiten Einzel, das vermutlich Struff gegen Cameron Norrie bestreiten wird, und auch beim möglichen Doppel Krawietz/Pütz gegen Henry Patten/Neal Skupski sieht Kohlmann die Chancen bei 50 zu 50.

Struff zeigte im Herbst famose Leistungen und schlug bei seinem Halbfinal-Einzug in Basel sogar Superstar Novak Djokovic. «Ich hoffe, dass Struffi seine Form behalten kann», sagte Zverev, «das wäre sehr, sehr wichtig». Denn bei zwei Einzelsiegen stünde das Weiterkommen im Best-of-three-Modus bereits fest.

Beim Stand von 1:1 entscheidet das Doppel - und auch hier hat Deutschland mit Krawietz/Pütz sehr gute Karten. Die zweimaligen US-Open-Finalisten mussten sich bei den ATP Finals erst im Halbfinale den späteren Turniersiegern Theo Arribage/Albano Olivetti geschlagen geben. Die Davis-Cup-Endrunde ist laut Krawietz «nach vier geilen Jahren» ein «letztes cooles Highlight» der beiden, danach trennen sich sportlich ihre Wege.