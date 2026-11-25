Zürich (dpa) - Der Streit um die Teilnahme Russlands an internationalen Eishockey-Turnieren - wie der WM 2027 - landet erneut vor Gericht. Der Weltverband IIHF zieht wegen des Urteils des Sportgerichtshofs Cas um die Wiederzulassung russischer Teams vor das Schweizerische Bundesgericht. «Die Entscheidung beruht auf Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von zwei der drei Richter des Cas», teilte die IIHF mit. Zuletzt seien Verbindungen zwischen zwei Richtern und Russland bekanntgeworden.

«Angesichts der Tragweite des Urteils und seiner Auswirkungen auf das internationale Eishockey hält es die IIHF für absolut unerlässlich, die Angelegenheit vor dem Schweizer Bundesgericht weiterzuverfolgen», hieß es in der Mitteilung weiter.

Bundesregierung für erneute Suspendierung Russlands

Der Internationale Sportgerichtshof hatte Ende Oktober in einem Urteil entschieden, die Suspendierung russischer Eishockey-Teams trotz des weiter andauernden Angriffskrieges gegen die Ukraine aufzuheben. An dem Urteil gab es seither viel Kritik. Mehrere Länder kündigten an, ihre Teams nicht gegen russische Mannschaften aufs Eis zu schicken. Sport-Staatsminister Ronald Rauhe warb zuletzt für eine neue Suspendierung Russlands.

In Deutschland findet nächstes Jahr die Eishockey-WM der Männer statt. Die Bundesregierung und der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) halten eine Ausrichtung der WM bei einer Teilnahme Russlands wegen der angedrohten Boykotte für «faktisch nicht möglich».

U20-WM in Kanada ohne Russland

Vor etwas mehr als einer Woche hatte der Eishockey-Weltverband bereits mitgeteilt, dass die U20-Weltmeisterschaft in Kanada ohne Russland stattfinden werde. Russlands Eishockeyverband will gegen diese Entscheidung vorgehen und sich an das Internationale Olympische Komitee (IOC) wenden.