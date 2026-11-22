München (dpa) - Nach den deutlichen Aussagen des früheren Bayern-Chefs Karl-Heinz Rummenigge zur womöglich beeinträchtigten Leistungsfähigkeit von Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala hält sich die Beratungs-Agentur des Profis öffentlich bedeckt. Eine Stellungnahme zu Rummenigges Interview-Äußerungen nach dem 1:1 des FC Bayern München gegen den 1. FC Köln mit dem Kurz-Comeback von Musiala gab es von der Agentur auf dpa-Anfrage nicht.

Allerdings verweist Musialas Management auf einen stetigen, vertraulichen Austausch mit der sportlichen Führung des Rekordmeisters. Die sportliche Leitung umfasst Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund sowie Trainer Vincent Kompany. Und nicht die Aufsichtsräte wie Rummenigge (71) oder auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß (74).

Zuspruch von Kompany und Eberl

Eberl und Kompany äußerten auch nach dem Köln-Spiel öffentlich ihre volle Unterstützung für Musiala und dazu den Glauben, dass der 23-Jährige trotz seiner neurologischen Erkrankung und mehreren schweren Verletzungen in der jüngeren Vergangenheit wieder sein früheres Leistungsniveau erreichen werde.

Der frühere Vorstandvorsitzende Rummenigge hatte in einem Sky-Interview die zunächst von Hoeneß ausgelöste Debatte um das Spitzengehalt von Musiala im Vergleich zur aktuellen sportlichen Gegenleistung verschärft. Musialas Vertrag läuft bis 30. Juni 2030. Er wurde Anfang 2025 von beiden Seiten vereinbart.

Im Kern geht es aus Sicht des Vereins um die Frage, wie gut Musiala nach seinen gesundheitlichen Problemen überhaupt wieder wird und ob dieses sportliche Niveau zu seinem hohen Gehalt passt. «Er hat ein Problem gesundheitlicher Natur, das ist bekannt. Und es ist bekannt, dass er natürlich auch einen Vertrag hat, der sehr stolze Summen beinhaltet», sagte Rummenigge.

Rummenigge: «Diese Summen sind nicht mehr darstellbar»

«Da muss man mit der Familie sprechen, mit dem Spieler und auch vor allen Dingen mit der Agentur. Weil dann sind diese Summen natürlich - mit Verlaub - nicht mehr darstellbar», schlussfolgerte Rummenigge. Er brachte damit einen möglichen Gehaltsverzicht ins Gespräch.

«Dass der Verein Sorge hat, das kann ich verstehen», sagte Sportvorstand Eberl nach dem Köln-Spiel angesprochen auf Rummenigges Aussagen. Zu den sportlichen Bedenken äußerte er gleichwohl: «Wir im Sport haben eine andere Überzeugung.»