Miami (dpa) - Lionel Messi muss mit Inter Miami um das frühe Playoff-Aus in der US-Fußballliga MLS bangen. Zum Auftakt der Endrunde verlor Miami das erste Spiel der «Best of three»-Serie gegen Columbus Crew mit 0:3 (0:1). Bei einer Niederlage am Freitag in Columbus wäre die Saison für Messi beendet.

Für Columbus trafen Gonzalo Tapia (9./Foulelfmeter, 58.) und Taha Habroune (52.), Miami war nach einer Roten Karte von Gonzalo Lujan ab der 36. Minute nur noch zu zehnt.

Gäste-Trainer zu Messi-Aktion: «Mehr als die Gelbe Karte verdient»

Messi hatte in der ersten Hälfte zwei gute Torchancen zum Ausgleich, scheiterte jedoch am starken Gäste-Torhüter Patrick Schulte. Die Frustration war Messi anzumerken, als er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte bei einem Einwurf den Ball an den Kopf von Gonzalo Tapia warf und dafür die Gelbe Karte sah.

Columbus' Trainer Laurent Courtois monierte auf der Pressekonferenz zu Messis Aktion, dass «jeder weiß, dass er mehr als die Gelbe Karte verdient hätte.» Schiedsrichter Allen Chapman erklärte seine Entscheidung später damit, dass bei der Aktion «die angewendete Kraft vernachlässigbar war, und das Vergehen nicht das Ausmaß eines gewalttätigen Verhaltens erreicht hat.»

Messi vor der Partie als Torschützenkönig ausgezeichnet

Messi erhielt vor der Partie die Auszeichnung zum «Golden Boot», die in der MLS der beste Torschütze der Hauptrunde erhält. 26 Tore hat der Argentinier bis dahin erzielt, auch in der vergangenen Saison gewann er den «Golden Boot».