Berlin (dpa) - Der Tennis-Weltranglistenerste Alexander Zverev ist zu einer Aussprache mit seinem Kritiker Boris Becker bereit. «Wenn es dazu kommt, sprechen wir uns aus», sagte der Hamburger bei den ATP Finals in Turin dem TV-Sender Sky und ergänzte: «Aber nicht im Fernsehen, das könnt ihr vergessen.»

Er sehe «Boris super gerne, wenn er auf mich zukommt», so Zverev, der als erster deutscher Tennisprofi seit Becker 1991 die Spitze der Weltrangliste übernommen hat. «Ich möchte ihn auch gerne mal fragen, warum er das Ganze angefangen hat mit so komischen Themen.»

Schlagabtausch abseits des Platzes

Ausgangspunkt der Diskussion waren Aussagen Beckers in einem Interview mit dem «Spiegel». Darin hatte er unter anderem bemängelt, dass Zverev in deutschsprachigen Interviews mitunter schroff und abgehackt wirke und Journalisten gegenüber nicht immer freundlich sei. Auch dessen Zurückhaltung bei politischen Äußerungen zu Russlands Angriffskrieg in der Ukraine hatte Becker angesprochen.

Zverev hatte daraufhin erklärt, Becker erzähle «wie immer relativ viel Blödsinn». Er habe den Eindruck, dass der frühere Tennisprofi alles kommentieren müsse, was er mache. Auch Beckers Erwartung, er solle sich politisch äußern, wies Zverev zurück. Er werde nicht auf Instagram gehen und dort Kommentare abgeben.

Für den dreimaligen Wimbledon-Gewinner Becker ist das Thema eigentlich erledigt. «Die Suppe ist gegessen. Ich mache meinen Job, ich bin froh, hier zu sein, über Tennis zu kommentieren - und am liebsten über Sascha», sagte der Sky-Experte: «Ich glaube nicht, dass wir ein Problem haben.»