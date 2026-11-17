Gurgl (dpa) - Mit kleinen Kinderschuhen kennt sich Linus Straßer als zweifacher Familienvater inzwischen gut aus. Was die eigenen Stiefel angeht, musste der 34-Jährige im Herbst seiner Karriere aber doch noch mal nachjustieren. Kleiner Schuh, großer Schub? So oder so ähnlich könnte Straßers Motto für diese Ski-Saison lauten. Nach einem verkorksten Vorwinter will der Routinier wieder angreifen - und im Slalom um Podestplätze fahren. Auch am Sonntag in Gurgl.

Tüftler Straßer: «Alles ausreizen»

Er habe über die Sommerpause hinweg «wieder viel getestet, wieder viel rausgefunden», erklärte der deutsche Skirennfahrer. Zum Beispiel? «Ich fahre jetzt noch mal einen kleineren Schuh», berichtete Straßer. Bei Straßenschuhen trage er schon mal Größe 44 2/3. Seine Skischuhe lägen umgerechnet nun bei Größe 42. Klingt nach verbogenen Zehen, ist laut Straßer aber überhaupt nicht schmerzhaft - und im Kampf um wertvolle Hundertstel absolut notwendig.

Es sei vergangenen Winter ein großes Problem gewesen, dass er «nie richtig in der Position war, am Limit noch diese Beherrschbarkeit zu haben», erklärte der Münchner. Soll heißen: Oft fehlte ihm die nötige Stabilität über dem Ski. Mit besserem Stand sollen nun auch wieder bessere Schwünge gelingen. Straßer, der Tüftler. Eine Weltneuheit ist sein Schuh-Kniff im Skizirkus nicht, die weitere Verkleinerung womöglich aber entscheidend. Seitdem er im Sommer 2025 den Ausrüster gewechselt hat, experimentiert Straßer munter mit dem Material. Man müsse «alles ausreizen», meinte er. Schließlich sei das Niveau im Slalom-Weltcup «pervers».

Heftige Olympia-Abrechnung

Vergangene Saison bekam Straßer diese extreme Leistungsdichte besonders zu spüren. Nur viermal fuhr er im Weltcup in die Top Ten, nur einmal auf das Podium: als Dritter in Kitzbühel im Januar. Zu wenig für die Ansprüche des Wahl-Tirolers, der seit Jahren Deutschlands größtes Slalom-Ass ist, im Torlauf in seiner Karriere schon vier Weltcup-Rennen und WM-Bronze gewonnen hat.

Anders als seine durchwachsenen Ergebnisse blieb vom vergangenen Winter vor allem Straßers heftige Olympia-Kritik in Erinnerung. «Für'n Arsch» sei der Slalom in Bormio gewesen, hatte der Bayer geschimpft. Nicht wegen seines neunten Platzes, sondern wegen der sterilen Atmosphäre. Von olympischem Flair oder Miteinander sei in dem norditalienischen Bergdorf, wo die alpinen Männer unter sich waren, nichts zu spüren gewesen, hatte Straßer moniert.

WM als Highlight der Saison

Straßer, der Nörgler? Er sei einfach enttäuscht gewesen, sagte er. Nachvollziehbar, schließlich waren es seine letzten Winterspiele. Die Highlights, für die er noch fährt, werden weniger. Die WM im Februar in Crans-Montana in der Schweiz gehört dazu. Ansonsten schaut Straßer von Saison zu Saison. Diese begann für ihn mit Platz 13 in Levi.

«Ich merke schon, dass ich nicht mehr derselbe bin», hatte er bereits vor dem Auftakt in Finnland gesagt. Er genieße das Skifahren nach wie vor. Es sei «eigentlich unfassbar», was er und seine Konkurrenten da machen würden. Und wenn es ihm irgendwann «mal keinen Spaß mehr macht, warten auch noch genug andere spannende Sachen auf mich», sagte Straßer.

Straßer aktuell ein Einzelkämpfer

Seine einstige Verbissen- ist längst einer gewissen Gelassenheit gewichen. Und doch will Straßer weiter mit den Topstars - sei es der für Brasilien startende Lucas Pinheiro Braathen, der Franzose Clement Noel oder der Schweizer Olympiasieger Loic Meillard - mitfahren. Geht es nach seinen Bossen beim Deutschen Skiverband, auch gern noch ein paar Jahre länger.

«Es schaut nicht so gut aus», sagte Sportvorstand Wolfgang Maier über das Slalom-Männer-Team, das aktuell quasi nur aus Straßer besteht. Es sei «nicht gelungen, hinter dem Linus jemanden nachzuschieben». Die Fußstapfen, die Straßer irgendwann hinterlässt, sind nicht ohne. Auch mit kleineren Schuhen.