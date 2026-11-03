NBA: Hartenstein mit OKC zurück in der Erfolgsspur

Cleveland (dpa) - NBA-Titelkandidat Oklahoma City Thunder hat auch dank Isaiah Hartenstein zurück in die Erfolgsspur gefunden. Der durch Verletzungen dezimierte Meister von 2025 gewann das Topspiel bei den Cleveland Cavaliers mit 117:112 und feierte nach zuletzt zwei Niederlagen seinen fünften Saisonsieg in der nordamerikanischen Basketball-Liga.

Bei Oklahoma übernahm Shai Gilgeous-Alexander Verantwortung. Der wertvollste NBA-Profi der vorigen Spielzeit erzielte mit 43 Punkten nicht nur seinen bisherigen Saisonhöchstwert, sondern sorgte mit einem Dreier eine halbe Minute vor dem Ende auch für die Entscheidung. Center Hartenstein steuerte neben 5 Zählern starke 14 Rebounds bei.

Schröder verliert Startposition

Weniger erfolgreich verlief der Abend für die anderen deutschen Profis in der Liga. DBB-Kapitän Dennis Schröder verlor mit den Charlotte Hornets und seinen Landsleuten Christian Anderson und Hannes Steinbach 91:124 gegen die Detroit Pistons.

Spielmacher Schröder wurde von Rückkehrer Coby White aus der Startformation gedrängt und kam gegen sein Ex-Team nur auf fünf Punkte und ebenso viele Ballverluste. Liga-Neuling Anderson erzielte acht Punkte in weniger als neun Minuten. Es war die vierte Pleite in Serie für Charlotte.

Wagner-Gala reicht nicht

Welt- und Europameister Franz Wagner muss mit den Orlando Magic weiter auf den ersten Heimsieg warten. Wagner stemmte sich beim 94:103 gegen die Washington Wizards mit starken 24 Punkten und sechs Vorlagen gegen die zweite Niederlage nacheinander, den ersatzgeschwächten Magic ging allerdings in der zweiten Hälfte die Luft aus. Europameister Tristan da Silva kam auf zehn Zähler, ließ mit acht vergebenen Dreiern aber etliche weitere Punkte liegen.

Moritz Wagner schnupperte mit den Brooklyn Nets lange am ersten Sieg seit beinahe vier Jahren über Meister New York Knicks. Nach einem Einbruch im letzten Viertel musste sich Brooklyn dem Stadtrivalen aber doch mit 90:103 geschlagen geben - es war die 15. Niederlage in diesem Duell in Folge. Wagner, der ältere Bruder von Magic-Star Franz, hatte mit sechs Punkten in 20 Minuten keinen großen Einfluss auf das Ergebnis.