Schock in Spanien: Fußballer mit Herzstillstand nach Foul

Santa Cruz de Tenerife (dpa) - Der Herzstillstand eines Spielers von CD Teneriffa nach einem harten Foul bei einer Zweitliga-Partie schockt Spaniens Fußball. Jesús de Miguel erlitt bei einem heftigen Zusammenprall mit Torwart Jesús Owono vom FC Andorra offenbar Verletzungen am Kopf und krümmte sich zunächst vor Schmerzen. Auf dem Weg ins Krankenhaus hätten Rettungskräfte den Fußballer dann wiederbeleben müssen, hieß es in einer ersten Mitteilung zum Zustand des 30 Jahre alten Stürmers. «De Miguel atmet selbstständig, ist aber weiterhin bewusstlos», hieß es weiter.

Der Zwischenfall ereignete sich in der Nachspielzeit der Partie, als De Miguel in hohem Tempo kurz hinter der Mittellinie vom herausgesprinteten Andorra-Keeper gefoult wurde. Der Schlussmann sah für die überharte Aktion sofort die Rote Karte. Die Spieler beider Teams wirkten vom Anblick des verletzten Spielers erschüttert, der Schiedsrichter brach die Partie beim Stand von 2:2 ab.

Zustand verschlechtert sich in der Nacht

CD Teneriffa sprach zunächst davon, dass der Zustand von De Miguel ernst, aber stabil sei. Am Morgen teilte der Club mit: «Der medizinische Zustand von Jesús de Miguel hat sich neurologisch verschlechtert.» Weitere Informationen würden zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Der FC Andorra äußerte sein Bedauern und Mitgefühl. «Wir vom FC Andorra möchten Jesús de Miguel nach dem schweren Vorfall im heutigen Spiel viel Kraft und die besten Genesungswünsche senden. Wir hoffen, dass er bald wieder gesund wird. Wir senden dem Spieler, seiner Familie und dem CD Tenerife eine herzliche Umarmung», teilte der Verein mit.

Auch andere spanische Clubs übermittelten umgehend ihre Genesungswünsche. «Wir sichern Jesús de Miguel in dieser schwierigen Zeit unsere volle Unterstützung zu und wünschen ihm viel Kraft», schrieb Real Madrid auf der Plattform X.