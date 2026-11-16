Neuendorf über Diallos FIFA-Kandidatur: «Zeichen gesetzt»

Berlin (dpa) - DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat Präsidentschaftskandidat Philippe Diallo im FIFA-Machtkampf mit Gianni Infantino die volle Unterstützung zugesagt. «Wir haben ein enges Verhältnis und eine enge Verbindung. Ich bin sehr froh, dass er das macht. Er ist ein ausgezeichneter Kandidat. Er hat gute Chancen», sagte Neuendorf vor dem Länderspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen die Niederlande in Berlin.

Kurz zuvor hatte die Führungsspitze der Europäischen Fußball-Union UEFA, den französischen Verbandschef Diallo (63) zu ihrem Kandidaten für die FIFA-Wahl am 18. März 2027 ernannt. Infantino strebt trotz scharfer Kritik aus Europa eine vierte Amtszeit an.

Anderer Stil als Infantino

«Es ist eine Richtungsentscheidung, um die es geht. Wir haben mit der Nominierung von Philippe Diallo ein Zeichen gesetzt, denn er vertritt definitiv andere Werte, einen anderen Stil, eine andere Art des Auftretens und des Verständnisses, wie man solche Ämter auszuüben hat», sagte Neuendorf.

Der Wahlkampf mit Infantino werde «hart» werden, prognostizierte der DFB-Chef. Diallo müsse sich «durchschlagen», könne aber mit der vollen Unterstützung des deutschen und europäischen Fußballs rechnen. Die 55 Stimmen der UEFA-Verbände seien ihm sicher, meinte Neuendorf. Notwendig sind 106 Stimmen, da 211 nationale Verbände wahlberechtigt sind.

Wengers Absage wird bedauert

Die Absage von Wunschkandidat Arséne Wenger habe man akzeptieren müssen. Der französische Ex-Trainer und heutige Chef für internationale Fußball-Entwicklung bei der FIFA habe lange mit sich gerungen, ob er gegen Infantino antreten solle, erklärte Neuendorf.