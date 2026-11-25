Baku (dpa) - Angetrieben von einem starken Karim Adeyemi hat der FC Barcelona den nächsten Sieg in der Champions League eingefahren. Bei Außenseiter Sabah FK in Aserbaidschan setzte sich das Team von Trainer Hansi Flick mit 4:1 (0:1) durch. Anthony Gordon (31. Minute/51.), Nationalspieler Adeyemi (55.) und Gabriel Jesus (60.) trafen für die Gäste. Der Ex-Dortmunder Adeyemi hätte in der 80. Minute weiter erhöhen können, sein Schuss ging allerdings an die Latte.

Der in Siegburg geborene Joy-Lance Mickels (63.) machte den Anschlusstreffer für die Gastgeber. Mit dem vierten Erfolg in der Königsklasse wahrt Barça die Chance auf den direkten Einzug ins Achtelfinale.