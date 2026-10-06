Als Jamie Oliver kein Sandwich für Liam Gallagher machte

London (dpa) - Ging es um ein Schinken-Sandwich oder um Speckrollen? Oder um beides? Der britische TV-Koch Jamie Oliver hat im Interview der «Rheinischen Post» über ein skurriles nächtliches Aufeinandertreffen mit Oasis-Sänger Liam Gallagher berichtet. «Liam Gallagher wohnte nicht weit von mir - er hing ab und zu im Pub bei mir um die Ecke herum», sagte Oliver. «Einmal schlug er auf dem Heimweg angetrunken auf meinen Briefkasten und rief: "Mach mir ein verdammtes Schinken-Sandwich!"»

Ähnlich hatte bereits vor Jahren Gallagher über seinen nächtlichen Wunsch berichtet, etwas zu essen von dem Kochbuch-Bestsellerautor zu ergattern. Zunächst verbreitete sich, Gallagher habe nach «Bacon Rolls» verlangt - in der «Jonathan Ross Show» bestätigte der Oasis-Star aber ebenfalls die Sandwich-Version.

Dem Wunsch kam Oliver dann allerdings nicht nach. «Ich habe das Fenster geöffnet und geantwortet: "Hau ab, ich bringe gerade meine Kinder ins Bett."», erzählte der Koch der «Rheinischen Post». Trotzdem sei er selbst Oasis-Fan. «Ich bin mit ihnen aufgewachsen, und wir haben uns über die Jahre immer wieder gekreuzt. Ich habe zum Beispiel drei Jahre lang das Catering für Manchester City gemacht, den Lieblingsverein der Band», sagte er.