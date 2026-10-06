Indonesien: Gospelauftritt wegen Israel-Solidarität abgesagt

Jakarta (dpa) - Wegen seiner Solidaritätsbekundungen mit dem Staat Israel hat Indonesien ein anstehendes Konzert des US-Gospelsängers Israel Houghton abgesagt. Geplant war ein Auftritt des Musikers mit seiner Gruppe Israel & New Breed am 24. Oktober in Jakarta im Rahmen seiner Tour.

Gospel ist eine christlich geprägte, oft im Chor gesungene Musik, die zum Mitsingen einlädt. Houghtons Auftritte seien in anderen Ländern genutzt worden, um politische Unterstützung für Israel zu äußern, hieß es in einer Erklärung von Indonesiens Justizminister Yusril Ihza Mahendra vom Montag. «Wir sind uns der öffentlichen Erklärung von Israel Houghton vom Oktober 2023 bewusst, in der er sagte: "Ich stehe an der Seite Israels."»

Indonesiens Regierung lehne nicht pauschal Gospelmusik oder religiöse Praktiken ab, so der Minister. «Sollte es jedoch tatsächlich ein politisches Motiv geben, das dem Kampf des palästinensischen Volkes schadet, so steht dies nicht im Einklang mit dem Denken und den Bestrebungen unserer eigenen Gesellschaft.» Die Ticketagenturen seien angewiesen worden, den Kartenverkauf zu stoppen und bereits erworbene Tickets zurückzuerstatten.

Absage gingen Proteste propalästinensischer Gruppen voraus

Der Sänger und Songwriter aus Kalifornien ist seit Jahrzehnten eine feste Größe der Gospelmusik - mit dutzenden eigenen Alben, diversen Musikprojekten und mehreren internationalen Auszeichnungen, darunter acht Grammys.

Der Konzert-Absage waren Proteste propalästinensischer Gruppen in dem südostasiatischen Inselstaat vorausgegangen. Indonesiens Gesellschaft ist stark vom Islam geprägt. Von den 240 Millionen Einwohnern im südostasiatischen Inselstaat sind etwa neun von zehn Muslime. Das Land setzt sich seit langem für einen unabhängigen palästinensischen Staat ein. Es unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Israel und kritisiert immer wieder scharf das militärische Vorgehen im Gaza-Streifen.

Auch im ebenfalls mehrheitlich muslimischen Nachbarland Malaysia wird derzeit kontrovers diskutiert, ob die für Ende Oktober angekündigten Auftritte Houghtons im Bundesstaat Sabah stattfinden sollten.