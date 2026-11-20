New York (dpa) - Die amerikanische First Lady Melania Trump hat nach ihrem Dokumentarfilm «Melania» eine zweiteilige Serie veröffentlicht. «In beiden Produktionen gibt es Gespräche mit mir, und es ist sehr interessant», sagte Trump im Interview mit dem Sender Fox News.

Die Serie umfasst zwei Folgen mit den Titeln «Familie&Vertrauen» und «Stolz&Ehre». Laut Beschreibung geht die Serie «über das hinaus, was das Publikum bisher gesehen hat, und präsentiert Inhalte, die noch nie zuvor der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden».

Für den im Januar erschienenen Film «Melania» gab Amazon Berichten zufolge 75 Millionen US-Dollar aus. Er spielte knapp 17 Millionen ein. Der millionenschwere Deal sorgte auch politisch für Wirbel. Einige Demokraten warfen Amazon etwa vor, sich mit der Finanzierung des Films Vorteile bei der Regierung von Präsident Donald Trump verschaffen zu wollen. Amazon wies den Vorwurf zurück. Die Serie ist auf Prime Video zu sehen.