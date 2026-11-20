Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star Jennifer Lawrence (36) hat im US-Fernsehen über ihre Brustoperation gesprochen. «Ich habe Implantate», sagte Lawrence am Donnerstag (Ortszeit) in der Talkshow «Watch What Happens Live With Andy Cohen». «Sie sind neu, wirklich», sagte die «Tribute von Panem»-Schauspielerin und posierte lächelnd für das jubelnde Publikum.

Es handle sich um Körbchengröße C, so Lawrence weiter. «Sie sind genauso groß wie früher», sagte die zweifache Mutter. «Sie sind wunderschön», sagte Moderator Cohen.

Lawrence hatte bereits Ende Oktober im Interview mit dem New Yorker Magazin «The Cut» über ihre Brust-OP nach den Geburten ihrer Kinder gesprochen.

Cohen hatte Lawrence zuvor nach ihrer Einschätzung zu einer Geschichte aus der Reality-Serie «The Real Housewives of New York» gefragt. Eine Darstellerin hatte erzählt, dass sie sich die Nase während einer Auseinandersetzung mit einer anderen Frau gebrochen hatte - an deren Brust. Wie das funktionieren könne, sei ihr ein Rätsel, sagte Lawrence. «Jedenfalls habe ich schon zwei Nasen gebrochen», scherzte sie.