Magdeburg (dpa) - «Tagesschau»-Sprecherin Susanne Daubner wirbt für ihre Heimat Sachsen-Anhalt. «Es ist ein wunderschönes Bundesland», sagte Daubner in Magdeburg. Dies sollten auch die Menschen in Westdeutschland mehr wahrnehmen. Sachsen-Anhalt präsentiere sich allerdings aus ihrer Sicht auch noch nicht so gut wie etwa Sachsen. Daubner wurde in Magdeburg ebenso wie der Schauspieler Dieter Hallervorden mit dem Landesverdienstorden ausgezeichnet.

Daubner gehört zu den bekanntesten und dienstältesten Nachrichtensprechern der ARD. Die 65-Jährige ist zudem für ihre jährlichen Erklärungen des Jugendworts des Jahres bekannt. Daubner wurde in Halle an der Saale geboren. Ihre journalistische Laufbahn begann sie beim Jugendradio DT 64, bevor sie über Stationen beim Sender Freies Berlin und beim Ostdeutschen Fernsehen 1999 zur «Tagesschau» kam.

«Palim, Palim!»

Hallervorden wurde 1935 in Dessau geboren. Der Schauspieler schrieb in den 1970er Jahren mit Sketchen in der Sendung «Nonstop Nonsens» Fernsehgeschichte. Seine Figur «Didi» mit dem Ausruf «Palim, Palim!» machte ihn bundesweit bekannt. Später spielte er auch ernste Rollen in Filmen wie «Sein letztes Rennen» und «Honig im Kopf».

Sachsen-Anhalts geschäftsführender Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) betonte, er freue sich, dass zwei Menschen, die man in ganz Deutschland kenne, sich so persönlich für Sachsen-Anhalt einsetzten. Der Landesverdienstorden ist die höchste Auszeichnung des Landes. Er wurde bisher 102 Mal verliehen.

Daubner engagiert sich in Kunststiftung

Daubner engagiert sich ehrenamtlich als Stiftungsratsmitglied der Kunststiftung Sachsen-Anhalt. Ihr Einsatz für zeitgenössische Kunst und Kultur sei beispielgebend, betonte Schulze.

Der 91-jährige Hallervorden erhielt die Auszeichnung für seine langjährigen Verdienste um die kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung der Stadt Dessau-Roßlau. «Du bist das Gesicht Dessau-Roßlaus und du gibst der Stadt Gesicht», sagte Schulze. Im Landtagswahlkampf waren Schulze und Hallervorden bei mehreren Veranstaltungen gemeinsam aufgetreten.

Hallervorden kritisiert Siegmund

Mit Blick auf die politische Situation und den Sieg der AfD bei der Landtagswahl betonte Hallervorden, er werde Sachsen-Anhalt treu bleiben und immer für Frieden und Freiheit eintreten. Es werde eine schwierige Zeit werden, aber: «Wir sind Kämpfer.»

Gleichzeitig kritisierte Hallervorden den AfD-Ministerpräsidentenkandidaten Ulrich Siegmund und zitierte aus William Shakespeares Tragödie «König Lear». «Es ist die Plage der Zeit, dass Wahnsinnige Blinde führen», sagte Hallervorden. «Also der Wahnsinnige ist Herr Siegmund und die Blinden sind die, die diese Partei gewählt haben.»