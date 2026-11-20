Hamburg (dpa) - Klassenzimmer statt Plenarsaal: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (53) hat zum bundesweiten Vorlesetag den Zweitklässlern einer Grundschule in Hamburg vorgelesen. Klöckner wurde von den Grundschülern und Grundschülerinnen begeistert empfangen.

In der Klasse 2D, den «Delfinen», griff die Politikerin zu dem Kinderbuch «Ein Freund wie kein anderer» von Oliver Scherz. Gebannt hörten die Zweitklässler zu: Die Geschichte handelt von Erdhörnchen Habbi, das einen schwer verletzten Wolf findet, den größten Feind der Erdhörnchen. Trotzdem versorgt Habbi ihn Tag für Tag mit Futter. Nach und nach werden die beiden Freunde – bis ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt wird.

Vorlesen stärkt Entwicklung von Kindern

Der Vorlesetag steht in diesem Jahr unter dem Motto «Ich lese vor - Du auch?». Im Mittelpunkt stehen damit die Vorlesenden selbst, egal, ob sie freiwillig Engagierte, pädagogische Fachkräfte oder Bibliotheksmitarbeitende sind. Die Initiatoren betonen, dass Vorlesen die gesamte Entwicklung von Kindern stärke: Es helfe ihnen, sich selbst, andere Menschen und die Welt besser zu verstehen, fördere das Selbstbewusstsein und erleichtere später das Lesenlernen.

Ob Eltern ihren Kindern vorläsen, hänge oft von den eigenen Erfahrungen ab: Wem als Kind nicht vorgelesen wurde, greife später selbst seltener zum Buch. Freiwillige Vorleser könnten das ändern - und Kindern so die Freude am Lesen mitgeben, die sie später an die nächste Generation weitergeben. Der Vorlesetag findet jedes Jahr bundesweit statt.