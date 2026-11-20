Suhl (dpa) - Schlagerstar und Moderator Florian Silbereisen (45) trauert um seine langjährige Kostümbildnerin Elke Schleuß-Gillmeister. Eine ARD-Sprecherin bestätigte ihren Tod kurz vor der geplanten Aufzeichnung des traditionellen «Adventsfests der 100.000 Lichter» mit Silbereisen am 28. November im thüringischen Suhl.

Die Kostümbildnerin sei noch bei den Vorbereitungen für die beliebte Show involviert gewesen, so die Sprecherin. Schleuß-Gillmeister war auch lange verantwortlich für die Kostüme bei der beliebten DDR- und späteren ARD-Fernsehshow «Ein Kessel Buntes».

Auch Mitglieder der Show-Crew bekundeten ihre Trauer über den Tod von Schleuß-Gillmeister auf Social Media. Der choreografische Leiter Ludwig Mond schrieb bei Instagram etwa: «An Rente war bei dir ganz und gar nicht zu denken. Dafür war deine Leidenschaft einfach zu groß: für die Kostüme, für die Federn, für die Show. Und doch kommt der Abschied manchmal plötzlicher als gedacht. Am Freitag sind wir noch die Kostüme für die nächste Show durchgegangen. Jetzt schaust du sie dir von oben an.»

In einem früheren MDR-Interview berichtete Silbereisen begeistert von der Zusammenarbeit mit Schleuß-Gillmeister. «Ich hab die Elke kennengelernt, das war 1989, damals bin ich zum ersten Mal in einer Show aufgetreten, wo sie auch mit dabei war.» Besonders eng sei die Zusammenarbeit geworden, als er die «Feste»-Shows als Showmaster übernommen habe und sie ihn mit ausgefallenen Anzügen dafür ausstattete. «Durch diese bunten Anzüge bin ich den Zuschauerinnen und Zuschauern aufgefallen und Elke hat da einen großen Anteil beigetragen, deshalb bin ich ihr natürlich auch immer sehr, sehr dankbar.»