London (dpa) - Vom Prinzen zum Showmaster? Der britische Prinz Harry hat in der ITV-Talkshow «This Morning» überraschend die Anmoderation übernommen. Der 42-Jährige kündigte professionell die Inhalte der Sendung an - ehe die eigentlichen Hosts Alison Hammond und Dermot O'Leary mit dazukamen. «Du warst unglaublich», sagte Hammond lachend.

Harry, der mit seiner Frau Meghan (45) und den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) Ende August nach Großbritannien zurückgekehrt war, äußerte, es sei «großartig, wieder auf heimischen Boden zu sein». Seine Kinder würden es lieben. «Das Selbstvertrauen der beiden ist durch die Decke gegangen, seit sie auf eine britische Schule gehen, was wirklich, wirklich schön ist», sagte Harry.

Der jüngere Sohn von König Charles III. (78) plauderte gelöst über das neue Leben in der alten Heimat. «Es ist immer interessant, wenn man im Ausland lebt und von außen darauf blickt», sagte er nach den Jahren im kalifornischen Montecito. «Man sieht, wie alle möglichen Dinge passieren, aber jetzt, wo ich zurück bin, fühlt sich alles ziemlich vertraut und ähnlich an.»

Auch zur Besetzung des neuen James Bond äußerte sich der Prinz. Robert Pattinson sei eine «großartige» Wahl, sagte Harry. «Ich kann es kaum erwarten, es zu sehen.»