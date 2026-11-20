Berlin (dpa) - Helene Fischer hat ihre neue Single zwei Wochen früher als geplant herausgebracht. «Was hast Du mit mir gemacht» sollte eigentlich erst mit dem neuen Album «WIR» der 42-Jährigen am 4. Dezember herauskommen. Nun ist der Titel bereits verfügbar, nachdem die Sängerin zuletzt schon ein Video mit einer Hörprobe veröffentlicht hatte.

«Ich sehe natürlich all eure Videos und freue mich riesig darüber!! Deswegen gibt's ein kleines Vorweihnachtsgeschenk von mir an euch», schrieb Fischer bei Instagram zu der vorgezogenen Veröffentlichung.

Fischer: Album-Ankündigung ein bisschen «provokativ»

Auf dem Video mit der Hörprobe war sie als Mann mit freiem Oberkörper verkleidet zu sehen, hatte einen aufgeklebten Schnauzbart und trug eine schwarze Lederkappe, dazu hantiert sie in dem Video mit einer Ledergerte.

«Es wird auch vielleicht sogar ein bisschen - ich würde manchmal sagen - provokativ», hatte sie bei der Ankündigung des neuen Albums im Oktober gesagt. Fischer gilt als Deutschlands größter Showstar.

Zur Veröffentlichung des Lieds stellte Fischer einen Video-Ausschnitt mit dem Song aus ihrer zur Ausstrahlung am 25. Dezember aufgezeichneten «Helene Fischer Show» (ZDF) vorab auf YouTube. Nach etwa zwölf Stunden hatten knapp 67.000 Nutzer das Video angeschaut - die Kommentarspalte füllte sich vor allem durch begeisterte Fan-Reaktionen.