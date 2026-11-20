Klagenfurt (dpa) - Ein Käufer aus Japan hat bei einer Auktion von Heinos Besitztümern unter anderem ein Luxusauto und das Ehebett des 87-jährigen Volkssängers erworben. Das teilte Heinos Manager Helmut Werner der Deutschen Presse-Agentur nach Abschluss der mehrtägigen Online-Auktion mit. Nähere Informationen zu dem Käufer habe er nicht. «Das muss ein riesiger Heino-Fan sein», mutmaßte Werner.

Für das Auto, einen Bentley Continental Flying Spur, wurde ein Höchstgebot von 39.500 Euro abgegeben - dazu kommen noch 18 Prozent Auktionsgebühr und 20 Prozent Steuern. Der ausgerufene Preis lag bei 25.000 Euro.

Maßangefertigtes Ehebett

Die Auktion des Ehebettes von Heino und seiner 2023 verstorbenen Frau Hannelore startete bei 2.000 Euro, der Online-Hammer ging schließlich bei 3.800 Euro (vor Gebühren) nieder. Die Maßanfertigung aus Venedig stand laut Management lange in der früheren Villa des Paares in Florida, bevor sie nach Deutschland gebracht wurde.

Heino, der im österreichischen Kitzbühel lebt, ließ von dem Auktionshaus in Klagenfurt rund 1.200 Stücke versteigern, darunter auch Gold- und Silberschmuck, Musikinstrumente, Uhren, Bilder und Hannelores Handtaschen. Insgesamt wurde nach Informationen der dpa ein sechsstelliger Betrag erzielt.

Das Resultat liege «über den Erwartungen», sagte Manager Werner. Heino sei glücklich, dass nun die neuen Besitzer Freude an den Stücken haben könnten, so wie sich der Sänger und seine Ehefrau früher daran erfreut hätten.