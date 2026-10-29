An dieser Demenzform litt Sir Patrick Stewart

London (dpa) - Der britische Schauspieler Patrick Stewart ist im Alter von 86 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben. Er litt den Angaben seiner langjährigen Sprecherin zufolge an Alzheimer sowie an der selteneren Lewy-Körperchen-Demenz. Letztere tritt laut der Deutschen Alzheimer Gesellschaft bei rund 5 Prozent aller Demenzkranken auf.

Neben einer fortschreitenden Gedächtnisstörung zeigen Patientinnen und Patienten bei der Lewy-Körperchen-Demenz demnach psychotische Symptome und/oder Bewegungsstörungen sowie auffällige Schwankungen ihrer geistigen Fähigkeiten und ihrer Wachheit im Tagesverlauf. «Der Anteil der Männer an den Betroffenen ist wahrscheinlich höher als bei der Alzheimer-Demenz», schreibt die Deutschen Alzheimer Gesellschaft. «Die Symptome treten überwiegend erst nach dem 65. Lebensjahr auf.»

Der Name geht auf den Nervenarzt Friedrich H. Lewy zurück, der 1912 erstmals die für die Parkinson-Krankheit charakteristischen Einschlüsse in bestimmten Nervenzellen des Hirnstamms beschrieb. Die durchschnittliche Krankheitsdauer nach der Diagnosestellung beträgt sieben bis acht Jahre. «Wie bei anderen Demenzerkrankungen auch, verlieren die Betroffenen zunehmend die Fähigkeit, im Alltag zurechtzukommen», schreibt die Deutsche Alzheimer Gesellschaft. «Im Endstadium kommt es zu Schluckstörungen und in der Regel sterben Betroffene an einer Lungenentzündung.»

Zum Krankheitsbild von Alzheimer gehören Gedächtnis- und Orientierungsstörungen, Sprachstörungen, Störungen des Denk- und Urteilsvermögens sowie Veränderungen der Persönlichkeit. Die Krankheitsdauer bis zum Tod beträgt im Durchschnitt etwa acht Jahre.