Rat vom «Bergdoktor»: «Der nächste Sommer wird ein Knaller»

Hamburg (dpa) - «Bergdoktor» Hans Sigl wirbt für eine positive Lebenseinstellung. «Der nächste Sommer wird ein Knaller», sei einer seiner Leitsätze, sagte der 57-jährige Österreicher dem Magazin «Stern». Von Menschen in seinem Alter höre man oft, «noch 20 gute Sommer, dann ist es eh vorbei.» Das sei falsch. «Endlichkeit ist immer ein gutes Thema und auch das muss positiv und gut behandelt werden», sagte der Schauspieler, der seit fast 20 Jahren in der ZDF-Serie den besonders empathischen Mediziner mimt.

Er halte viel davon, wenn sich auch Schauspieler in gesellschaftlichen und politischen Fragen Stellung bezögen. «Jeder Mensch muss politisch sein. Ich finde es schlimm, wenn Menschen sich gar nicht äußern wollen», sagte Sigl dem «Stern» weiter.

Sigl bekommt auch beleidigende Reaktionen

Dabei vermisst der 57-Jährige in der deutschen und österreichischen Politik mehr Klarheit. «Politiker sollten ihre Reformideen nicht in technokratische Rhetorik verpacken, sondern den Menschen erklären, was ihre Entscheidungen für sie bedeuten.» Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) habe Zusammenhänge aus seiner Sicht schlüssig aufgefächert.

Mit Kritik an seiner Person oder seiner Einstellung geht Sigl nach eigenen Worten differenziert um. Wenn es heiße «Der linksgrünversiffte Schauspieler soll die Fresse halten!» oder «Wir kriegen dich!», antworte er: «Warum so grantig?». Werde er weiter beschimpft, blockiere er den Absender. «Es gibt natürlich auch Grenzen. Wenn die überschritten werden, muss man einen Anwalt einschalten.»