Antonio Banderas und Nicolas Cage in «True Detective»

Los Angeles (dpa) - Hochkarätige Besetzung für die Emmy-prämierte Fernsehserie «True Detective»: Antonio Banderas (66, «Die Maske des Zorro», «Babygirl») und Nicolas Cage (62, «Leaving Las Vegas») werden in der fünften Staffel der Krimiserie die Hauptrollen übernehmen, wie der US-Sender HBO ankündigte. Die Dreharbeiten sollen 2027 beginnen. Die Handlung spiele in der Bucht Jamaica Bay, im Südosten von New York, hieß es.

Zuletzt spielte Jodie Foster in der vierten Staffel der Krimiserie mit dem Titel «Night Country» (2024) eine der Hauptrollen. Zusammen mit ihrer Kollegin Kali Reis ermittelte sie zu dem Verschwinden von acht Forschern in Alaska. Regie führte die Mexikanerin Issa Lopez, die auch bei der fünften Staffel an Bord ist, wie das Branchenblatt «Variety» berichtete.

Die erste Staffel von «True Detective» lief 2014, mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson als Mordermittler im US-Bundesstaat Louisiana. In jeder Staffel gibt es einen neuen Fall und andere Detektive. 2015 spielten

Colin Farrell einen Ermittler und Vince Vaugh einen Kriminellen in Kalifornien, 2019 folgten Mahershala Ali und Stephen Dorff als Polizisten in Arkansas.