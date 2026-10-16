Verurteilter Sean «Diddy» Combs in anderes Gefängnis verlegt

New York (dpa) - Der wegen Sexualstraftaten zu rund vier Jahren Haft verurteilte US-Rapper Sean «Diddy» Combs (56) ist in ein anderes Gefängnis verlegt worden. Combs sei aus der Haftanstalt im US-Bundesstaat New Jersey, in der er seit rund einem Jahr saß, in ein Gefängnis im Bundesstaat Pennsylvania gebracht worden, teilte die US-Gefängnisbehörde der Deutschen Presse-Agentur mit. Nähere Informationen oder Angaben zu Gründen wollte die Behörde nicht mitteilen.

Zuvor hatte es in US-Medien Spekulationen gegeben, dass Combs in dem Gefängnis in New Jersey trotz Haftstrafe einige Aspekte seines früheren Luxuslebens weiterführen könne - etwa Alkohol. Zudem habe er sich mit einem anderen Insassen geprügelt und sei dabei verletzt worden. Das Gefängnis wies die Berichte als falsch zurück.

Der frühere Musikmogul war im September 2024 wegen mutmaßlicher Sexualstraftaten in New York festgenommen und im Oktober 2025 im Zusammenhang mit Prostitution zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und zwei Monaten sowie einer Geldstrafe verurteilt worden. Combs hat die Vorwürfe zurückgewiesen und geht gegen das Urteil vor.