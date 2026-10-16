Schauspieler kämpfen mit Bus-Tour für «Unter uns»

Köln (dpa) - Schauspieler der Serie «Unter uns» haben mit einer ungewöhnlichen Aktion für eine Zukunft ihrer bedrohten Seifenoper geworben. Heute fuhr ein kleiner roter Bus durch Köln und hielt an prominenten Stellen – unter anderem am Dom. Beklebt war er mit dem Schriftzug «#NichtOhneUnterUns». An Bord waren auch die beiden langjährigen Serien-Stars Miloš Vuković und Tabea Heynig.

Bei «#NichtOhneUnterUns» handle es sich um eine Kampagne, die gemeinsam mit den Fans der Serie entstanden sei, erklärte Serien-Produzent Guido Reinhardt der Deutschen Presse-Agentur. «Viele wollten nicht einfach zusehen, sondern aktiv für die Zukunft ihrer Serie kämpfen», sagte er. «Die Bulli-Tour mit dem Schriftzug #NichtOhneUnterUns macht dieses Engagement nun für alle sichtbar.»

Seit 1994 im Programm

«Unter uns» läuft seit 1994 bei RTL und spielt in der fiktiven Schillerallee in Köln. Die Zukunft der Serie gilt aber als sehr ungewiss. RTL hat angekündigt, sie nicht über das Jahresende hinaus fortsetzen zu wollen. Als Grund wurden «veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen für tägliche fiktionale Programme» genannt.

Ob damit das endgültige Aus besiegelt ist, ist allerdings noch unklar. Die Produktionsfirma Ufa Serial Drama prüft nach eigenen Angaben Optionen, um die Geschichten weiterzuerzählen.

Dass man mit dem Bus durch Köln fahre, sei kein Zufall, erklärte Produzent Guido Reinhardt. «Hier ist "Unter uns" zu Hause, hier schlägt seit mehr als drei Jahrzehnten das Herz der Serie», sagte er. «Mit dem Halt vor dem Kölner Dom setzen wir bewusst ein sichtbares Zeichen für Zusammenhalt, Beständigkeit und die Hoffnung auf ein neues Kapitel für "Unter uns".»