Ex-Tennis-Star Tommy Haas trifft prominente Ex im Reality-TV

Köln (dpa) - Vor mehr als 20 Jahren waren sie ein Liebespaar - nun treffen Ex-Tennis-Star Tommy Haas (48) und Model Alessandra Meyer-Wölden (43) in der Reality-TV-Show «Eating With My Ex VIP» wieder aufeinander. Die Show, bei der auch zahlreiche andere berühmte Ex-Paare sich wiedersehen, soll am 3. November exklusiv auf Paramount+ starten, wie die Produktionsfirma UFA mitteilte.

Haas' professionelle Tenniskarriere begann Ende der 90er Jahre. Er gewann bei den Olympischen Spielen in Sydney die Silbermedaille und feierte insgesamt 15 Turniersiege auf der ATP-Tour. 2018 trat er zurück. Laut der «Bild» war er von 1999 bis 2003 mit Meyer-Wölden zusammen, drei Jahre später habe es nochmal ein kurzes Liebes-Comeback gegeben. Model Meyer-Wölden war später auch mit Boris Becker und Oliver Pocher liiert.

«Was passiert, wenn prominente Ex-Paare nach langer Zeit wieder gemeinsam an einem Tisch sitzen? Zwischen ehrlichen Gesprächen, alten Gefühlen und ungeklärten Fragen wird schnell klar, dass manche Geschichten noch nicht zu Ende erzählt sind», heißt es in der UFA-Mitteilung.

Mit dabei seien insgesamt neun prominente Ex-Paare, darunter Natascha Ochsenknecht und ihr Ex-Verlobter Umut Kekilli, Ex-Fußballer Mario Basler und seine langjährige Partnerin Doris Büld, Schauspieler Raúl Richter und seine Ex-Verlobte Vanessa Schmitt sowie Dschungelcamp-Star Fabio Knez und Ex-GNTM-Model Darya Strelnikova.