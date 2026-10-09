Art Garfunkel sagt einziges Deutschlandkonzert ab

Hamburg/New York (dpa) - Der US-amerikanische Musiker und Sänger Art Garfunkel hat sein einziges Deutschlandkonzert am 24. Oktober in Hamburg aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Bei ihm sei eine Atemwegsinfektion diagnostiziert worden, heißt es in der über das Facebook-Profil des Konzertveranstalters Karsten Jahnke verbreiteten Erklärung des 84-Jährigen. «Mein Arzt hat mir deshalb geraten, mir etwas Zeit zu nehmen, um mich auszuruhen und wieder gesund zu werden.»

Elbphilharmonie: «Es wird keinen Ersatztermin geben.»

Der Konzertveranstalter betonte: «Wir bemühen uns um einen Nachholtermin, und hoffen, diesen so bald wie möglich bekanntgeben zu können.» Die Elbphilharmonie, wo der 84-Jährige im großen Saal auftreten sollte, teilte auf ihrer Homepage dagegen mit: «Es wird keinen Ersatztermin geben.» Garfunkel hatte zuvor bereits mehrere Konzerte in Großbritannien abgesagt.

Es breche ihm das Herz, die Auftritte verschieben zu müssen, erklärte Garfunkel. «In dieser Phase meines Lebens ist es ein Geschenk, das sich kaum in Worte fassen lässt, vom Publikum so herzlich empfangen zu werden und so viel Liebe zu erfahren.» Er verspreche, auf die Bühne zurückkehren, sobald die Gesundheit es zulasse. «Bitte macht euch keine Sorgen um mich. Ich bin in guten Händen und bin zuversichtlich, dass alles wieder gut wird.»

Wäre das erste Deutschlandkonzert seit 2019 gewesen

Das Hamburger Konzert wäre nach Angaben des Konzertveranstalters Karsten Jahnke die erste Show in Deutschland seit 2019 gewesen. Weltbekannt wurde Garfunkel als Partner von Paul Simon (84) im Duo Simon & Garfunkel. Zu den bekanntesten Songs der beiden zählen Klassiker wie «The Sound of Silence» und «Bridge Over Troubled Water». 1981 pilgerten rund 500.000 Menschen in den New Yorker Central Park, um das Duo zu sehen - das bis dahin größte Rock-Konzert einer einzigen Band.