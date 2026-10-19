Barbara Palvin: Laufsteg-Comeback sechs Wochen nach Geburt

Culver City (dpa) - Model Barbara Palvin ist knapp sechs Wochen nach der Geburt ihrer Tochter auf den Laufsteg zurückgekehrt. In einem durchsichtigen rosa Minikleid trat die 33-Jährige am Sonntag (Ortszeit) bei einer Modenschau des US-Dessous-Labels «Victoria's Secret» im kalifornischen Culver City auf.

«Morgen sind es sechs Wochen seit der Geburt, und ich glaube, in den USA müssen die meisten Frauen nach sechs Wochen wieder arbeiten», sagte Palvin dem Magazin «People». Ihr Auftritt sei also «keine so große Sache». Sie fühle sich großartig und es sei sehr bestärkend, dass das Team von «Victoria's Secret» sie bei der Show dabeihaben wolle.

Erste Wochen als Mutter waren «Achterbahnfahrt»

Die Ungarin und ihr Mann, der US-amerikanische Schauspieler Dylan Sprouse (34, «Hotel Zack & Cody»), hatten Ende September die Geburt ihres Kindes bekanntgegeben - eine Tochter, wie Sprouse im Podcast «Wildmen» verriet.

Die ersten Wochen als Mutter seien eine «Achterbahnfahrt» gewesen, sagte Palvin dem Magazin «People» weiter. Ohne ihre Familie und ihre Freunde wäre der Auftritt nicht möglich gewesen, sagte sie der Zeitung «USA Today». «Sie waren mir eine riesige Hilfe.»

Kylie Jenner präsentiert «Fantasy-Bra» im Millionenwert

Für eine Überraschung sorgte auf der Modenschau auch Reality-TV-Star und Unternehmerin Kylie Jenner (29), die bei ihrem Debüt als Unterwäsche-Engel den neuen «Fantasy-Bra» präsentieren durfte - ein mit mehr als 4.000 Diamanten besetzter BH im Wert von mehr als 50 Millionen Dollar (etwa 44,5 Millionen Euro), wie die Zeitschrift «Vogue» berichtete.

Die Unterwäschemarke hatte dem Bericht zufolge zuletzt 2018 einen der teuren Büstenhalter auf einer Show gezeigt - damals präsentiert von Model Elsa Hosk. Andere prominente Trägerinnen waren in der Vergangenheit Claudia Schiffer, Heidi Klum und Gisele Bündchen.